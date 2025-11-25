Definen criterios para aumentos a las tarifas del agua

En la Comisión del Agua del Congreso del Estado, sus integrantes definieron algunos criterios para avanzar en los dictámenes de 21 organismos operadores que solicitaron un incremento a sus tarifas de servicio, aunque será en una próxima sesión cuando finalmente se tomen decisiones, especialmente sobre las tarifas aplicables al sector doméstico.

En principio, de acuerdo con la presidente de la Comisión, diputada Nancy Jeanine García Martínez, se acordó procurar homologar los incrementos de los organismos solicitantes al 4.93 por ciento del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), pero únicamente para las tarifas diferentes al sector doméstico, es decir, las de tipo comercial, industrial, aun cuando su propuesta haya sido por debajo de ese porcentaje o por encima de él.

Hubo un organismo, el de Ciudad Valles, que solicitó un incremento de 20 por ciento con respecto a sus tarifas de este 2025. Para el caso de las tarifas de vivienda, las y los legisladores esperarán a que los organismos aporten sus argumentos técnicos.

La diputada mencionó que la Comisión del Agua puede entregar resultados hasta el 31 de diciembre.

Resaltó que, en el caso de las tarifas para los hogares, el Congreso buscará siempre evitar perjudicar la economía de las familias.