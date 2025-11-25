logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTOS ATLETAS

Fotogalería

EXPERTOS ATLETAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Definen criterios para aumentos a las tarifas del agua

El organismo operador de Ciudad Valles solicitó un incremento de 20 por ciento

Por Leonel Mora

Noviembre 25, 2025 11:36 a.m.
A
Foto: Citlally Montaño-Pulso

Foto: Citlally Montaño-Pulso

En la Comisión del Agua del Congreso del Estado, sus integrantes definieron algunos criterios para avanzar en los dictámenes de 21 organismos operadores que solicitaron un incremento a sus tarifas de servicio, aunque será en una próxima sesión cuando finalmente se tomen decisiones, especialmente sobre las tarifas aplicables al sector doméstico.

En principio, de acuerdo con la presidente de la Comisión, diputada Nancy Jeanine García Martínez, se acordó procurar homologar los incrementos de los organismos solicitantes al 4.93 por ciento del Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), pero únicamente para las tarifas diferentes al sector doméstico, es decir, las de tipo comercial, industrial, aun cuando su propuesta haya sido por debajo de ese porcentaje o por encima de él.

Hubo un organismo, el de Ciudad Valles, que solicitó un incremento de 20 por ciento con respecto a sus tarifas de este 2025. Para el caso de las tarifas de vivienda, las y los legisladores esperarán a que los organismos aporten sus argumentos técnicos.

La diputada mencionó que la Comisión del Agua puede entregar resultados hasta el 31 de diciembre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Resaltó que, en el caso de las tarifas para los hogares, el Congreso buscará siempre evitar perjudicar la economía de las familias.

LEA TAMBIÉN

Necesario, incremento a tarifas de agua acorde a la inflación: EGC

Subrayó que mantenerlas por debajo del costo real provoca un déficit que impide invertir en infraestructura



Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Definen criterios para aumentos a las tarifas del agua
Definen criterios para aumentos a las tarifas del agua

Definen criterios para aumentos a las tarifas del agua

SLP

Leonel Mora

El organismo operador de Ciudad Valles solicitó un incremento de 20 por ciento

Bajan las temperaturas en SLP: frente frío 16 ya impacta
Bajan las temperaturas en SLP: frente frío 16 ya impacta

Bajan las temperaturas en SLP: frente frío 16 ya impacta

SLP

Redacción

Protección Civil confirma el ingreso del sistema y advierte mínimas de 8 grados en la capital

Los agentes inmobiliarios deben estar certificados
Los agentes inmobiliarios deben estar certificados

Los agentes inmobiliarios deben estar certificados

SLP

Leonel Mora

Más familias celebran fiestas en los hoteles
Más familias celebran fiestas en los hoteles

Más familias celebran fiestas en los hoteles

SLP

Martín Rodríguez