Más familias celebran fiestas en los hoteles

De manera progresiva, se va volviendo una moda que las familias, sobre todo las que son muy numerosas, buscan vivir una experiencia hotelera en la celebración de la Nochebuena y la Navidad con todos sus seres queridos.

A veces son tantos los miembros de la familia que salen de la casa y buscan los hoteles como su opción para pasar las fiestas familiares decembrinas, informó el presidente local de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), Iván Chávez Sandoval.

Aseguró que hoy en día cada vez hay una tendencia más marcada hacia la planeación de eventos familiares en los hoteles. La medida permite que las familias se ahorren toda la etapa de preparación de los festejos, la alimentación e incluso el lugar donde se puede realizar la celebración.

Los eventos dependen de empresas hoteleras para organizar los festejos prenavideños, que se celebran entre la última semana de noviembre y hasta el 17 de diciembre.

Recordó que la industria hotelera se ve impactada por la temporada decembrina porque crece el nivel de solicitudes de servicios y eso impacta en la necesidad de empleos temporales, que crecen a niveles variables según lo que se requiere.