Dejan sin bacheo a la colonia San José

Pese a los reportes ciudadanos dirigidos al gobierno municipal de Soledad, para solicitar trabajos de bacheo en diversas calles de la colonia San José, las peticiones de los habitantes aún no han sido atendidas, ante el evidente deterioro en la zona.

Una de las vialidades más afectadas es la avenida Eucaliptos, ubicada cerca de las vías del tren, donde los baches se incrementaron tras las lluvias del mes pasado. La circulación se ha vuelto complicada, ya que se observan desde pequeños agujeros hasta hoyancos de gran tamaño.

En la calle Arado, por ejemplo, se formó un bache que cruza de banqueta a banqueta, mientras que otras vialidades como Del Surco y De la Pradera, presentan también daños considerables.

Ante esta situación, los vecinos solicitan al ayuntamiento que intervenga con trabajos de bacheo; sin embargo, señalan que algunas calles, por su antigüedad y deterioro, requieren una rehabilitación integral más allá de reparaciones superficiales.

“Ya hemos solicitado, pero hasta el momento no han venido a tapar los baches. El problema es que, con el tiempo, se están haciendo cada vez más feos”, indicó Estela, vecina del sector.

Además de ese sector, de igual forma, habitantes de las colonias El Morro y Hogares Populares Pavón piden el reencarpetamiento de un tramo de la avenida Libertad, ya que únicamente se aplicó asfalto en frío en ciertos puntos, sin lograr una cobertura uniforme.