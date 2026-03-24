logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

JERÓNIMO ES NUEVO CRISTIANO

Fotogalería

JERÓNIMO ES NUEVO CRISTIANO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Déjenos terminar: gobernador

Defiende que candidaturas son del PVEM

Por Rubén Pacheco

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
A
Déjenos terminar: gobernador

Frente a los recientes destapes de diferentes funcionarios públicos municipales y estatales, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, pidió tranquilidad a las y los interesados a cargos de elección popular, en las elecciones del 2027.

Previo a iniciar el operativo de Semana Santa, dijo que todo mundo se encuentra acelerado por obtener una postulación, 

pese a que todavía falta más de un año para la conclusión del período constitucional.

En entrevista, afirmó que la designación de candidaturas, es una facultad exclusiva del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por ello, declaró que: "vamos a seguir siendo respetuosos del partido".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Hay que esperar los tiempos. No hay que estar esperando nada (...) yo entre broma y broma les digo: ´déjenos acabar´...estamos muy adelante, ya ¿no?", comentó.

Luego de las declaraciones del senador Manuel Velasco Coello a favor de postular a la senadora Ruth Miriam González Silva como candidata a la gubernatura pese a contravenir las medidas antinepotismo de Morena, Gallardo Cardona afirmó que ésto no afecta una posible coalición con Regeneración Nacional.

LEA TAMBIÉN

Este cambio tiene que continuar: Ruth Glz.

La senadora evitó declarar más sobre su "destape"

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Villa de Reyes, el día después de la granizada: daños y vigilancia
Villa de Reyes, el día después de la granizada: daños y vigilancia

Villa de Reyes, el día después de la granizada: daños y vigilancia

SLP

Redacción

Comunidades afectadas siguen bajo vigilancia

Ambiente caluroso por la tarde y frío al amanecer en SLP
Ambiente caluroso por la tarde y frío al amanecer en SLP

Ambiente caluroso por la tarde y frío al amanecer en SLP

SLP

Redacción

Prevén lloviznas y entrada de frente frío 42

Contaminado, 13% de pozos en la capital
Contaminado, 13% de pozos en la capital

Contaminado, 13% de pozos en la capital

SLP

Rolando Morales

Alerta Díaz Barriga que polución de la superficie ya alcanzó al acuífero que surte a la ZM

Detectan nueva falla en Palma de la Cruz
Detectan nueva falla en Palma de la Cruz

Detectan nueva falla en Palma de la Cruz

SLP

Flor Martínez

Debido al hallazgo se atrasa actualización del Atlas de Riesgo