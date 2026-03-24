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Déjenos terminar:gobernador

Por Rubén Pacheco

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
A
Déjenos terminar:gobernador

Frente a los recientes destapes de diferentes funcionarios públicos municipales y estatales, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, pidió tranquilidad a las y los interesados a cargos de elección popular, en las elecciones del 2027.

Previo a iniciar el operativo de Semana Santa, dijo que todo mundo se encuentra acelerado por obtener una postulación, 

pese a que todavía falta más de un año para la conclusión del período constitucional.

En entrevista, afirmó que la designación de candidaturas, es una facultad exclusiva del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por ello, declaró que: "vamos a seguir siendo respetuosos del partido".

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"Hay que esperar los tiempos. No hay que estar esperando nada (...) yo entre broma y broma les digo: ´déjenos acabar´...estamos muy adelante, ya ¿no?", comentó.

Luego de las declaraciones del senador Manuel Velasco Coello a favor de postular a la senadora Ruth Miriam González Silva como candidata a la gubernatura pese a contravenir las medidas antinepotismo de Morena, Gallardo Cardona afirmó que ésto no afecta una posible coalición con Regeneración Nacional.

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