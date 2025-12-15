logo pulso
FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Denuncia contra payaso en árbol navideño termina afectando a fotógrafos

Fotógrafos señalan que fueron retirados del lugar tras la polémica registrada en redes sociales

Por Redacción

Diciembre 15, 2025 06:46 a.m.
Denuncia contra payaso en árbol navideño termina afectando a fotógrafos

Fotógrafos que realizaban sesiones de fotos por cuota voluntaria en el árbol navideño instalado en Plaza de Armas, en el Centro Histórico de San Luis Potosí, denunciaron a través de TikTok que fueron retirados del lugar por personal de Comercio Municipal.

De acuerdo con los testimonios difundidos en redes sociales, los trabajadores señalaron que se les pidió dejar de realizar las sesiones y que, para continuar, debían tramitar un permiso ante la autoridad correspondiente.

Lo anterior ocurre días después de que se hiciera viral en redes sociales un video en el que se denunciaba a un payaso por impedir que las personas se tomaran fotografías libremente en el árbol navideño y promover la toma de fotos con personajes por una cuota voluntaria.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de San Luis Potosí no ha emitido información oficial sobre los lineamientos para la realización de sesiones fotográficas o actividades similares en este espacio público.

