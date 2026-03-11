Denuncia la AMOTAC robos en la Zona Industrial

Hombres armados roban camiones de alimentos en la Zona Industrial. Los operativos policiales no logran contener a los grupos armados que dejaron las carreteras para meterse a la zona fabril, denunció Rafael Hernández Montalvo, delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC).

Robos frecuentes en camiones de alimentos y productos afectados

El líder transportista dijo que por lo general, los ladrones buscan mucho a mercancías que pueden ser vendidas en tianguis o tiendas de abarrotes y que se registran dos robos al día, en promedio.

Anteriormente, manifestó, los ladrones robaban acero, pero ahora son los productos de la canasta básica.

Los productos más buscados para el robo, dijo, son aceites comestibles, atunes, toda clase de alimentos enlatados, además de autopartes, fierro, acero y otros productos.

Denuncias y solicitud de investigación a autoridades

Hernández Montalvo explicó que "las empresas víctimas de estos asaltos señalan que los camiones son interceptados dentro de la propia Zona Industrial". La práctica de atacar directamente los camiones de alimentos comenzó aproximadamente en noviembre.

Pidió que las autoridades realicen un trabajo de investigación para detectar los puntos de mayor incidencia del delito, de manera que le ayuden a trabajar con datos concretos para frenar el problema.

Recordó que ya hay datos de soporte en las carpetas de investigación abiertas por las fiscalías del estado y la federal, sin embargo, para este último caso, explicó que las víctimas directas o indirectas, no tienen acceso a las carpetas de investigación.