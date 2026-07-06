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Denuncia la SCT chofer con machete en transporte Utep

Se implementan operativos para vehículos irregulares

Por Rubén Pacheco

Julio 06, 2026 03:00 a.m.
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Denuncia la SCT chofer con machete en transporte Utep
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      De nueva cuenta la empresa de transporte de personal Utep sigue siendo señalada por irregularidades, pues a pesar de que, desde septiembre del 2024 fue señalada de presunta explotación laboral, en la actualidad es considerada como una compañía que no se encuentra regulada.

      Así lo informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado, quien reveló que hace poco recibió una denuncia ciudadana donde el chofer de una de estas unidades pretendía reñir con otro conductor, descendiendo del vehículo con un machete en mano.

      Anunció que la dependencia ya implementa operativos para el aseguramiento de vehículos de esta modalidad de traslado, que no cumplan con las disposiciones previstas en la Ley de Transporte del Estado.

      Puntualizó que mantiene comunicación con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), a fin de exhortar a los corporativos de la Zona Industrial a contratar servicios de transporte de personal regulados y certificados.

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      Reconoció que solo el 20 por ciento de las más de mil unidades de transporte de personal están regulados por la SCT, es decir, solo poco más de 200 camiones.

      "Hemos platicado con los directivos de las empresas en cuanto a la importancia de esta situación, sin embargo, algunos han hecho caso omiso y sí necesitamos que, pues podamos tener un trabajo coordinado por la propia seguridad de sus trabajadores", remarcó."Hemos platicado con los directivos de las empresas en cuanto a la importancia de esta situación, sin embargo, algunos han hecho caso omiso y sí necesitamos que, pues podamos tener un trabajo coordinado por la propia seguridad de sus trabajadores", remarcó.

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