SEGE organizará ferias para jóvenes sin acceso a la UASLP
La Secretaría de Educación coordina actividades para ampliar la cobertura educativa en el estado.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
A unos días de que alrededor de 7 mil estudiantes de educación media superior no accedan a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el Gobierno del Estado, informó que establecerá ferias universitarias destinadas a brindar espacios en otras instituciones públicas y privadas.
En entrevista J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Poder Ejecutivo, refirió que la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), se encargará de organizar y desarrollar dichas actividades.
Describió que el estado cuenta con una amplia cobertura de educación superior, por ejemplo las Universidades Politécnica (UPSLP), la Tecnológica (UT), la Tecnológica Metropolitana (UTM) o la Intercultural (UISLP).
Citó que, de acuerdo con la rectoría de la UPSLP, dicha institución cuenta con 30 por ciento más de espacios para el siguiente ciclo escolar, en comparación con el anterior.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Afirmó que el objetivo es promover más oportunidades para las juventudes no solo quienes deseen cursar una licenciatura, sino también alguna carrera de Técnico Superior Universitario (TSU), diplomado, maestría u otra especialización.
Recordó que durante un reciente encuentro con el sector obrero, el gobernador del estado prometió el otorgamiento de becas para que estudiantes de excelencia puedan continuar su formación profesional.
no te pierdas estas noticias
SEGE organizará ferias para jóvenes sin acceso a la UASLP
Rubén Pacheco
La Secretaría de Educación coordina actividades para ampliar la cobertura educativa en el estado.
Ayuntamiento revisa alternativas tras diagnóstico de puentes peatonales
Rolando Morales
Se identificaron problemas de seguridad en puentes como el de la zona de Muñoz.
Ampliación de la vía alterna sur busca reducir el tráfico en la carretera 57
Rubén Pacheco
El proyecto incluye conexión con Villa de Reyes y carretera paralela a la 57 hacia Querétaro.