logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Celebran éxitos!

Fotogalería

¡Celebran éxitos!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

SEGE organizará ferias para jóvenes sin acceso a la UASLP

La Secretaría de Educación coordina actividades para ampliar la cobertura educativa en el estado.

Por Rubén Pacheco

Julio 05, 2026 01:10 p.m.
A
SEGE organizará ferias para jóvenes sin acceso a la UASLP
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      A unos días de que alrededor de 7 mil estudiantes de educación media superior no accedan a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), el Gobierno del Estado, informó que establecerá ferias universitarias destinadas a brindar espacios en otras instituciones públicas y privadas.

      En entrevista J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Poder Ejecutivo, refirió que la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), se encargará de organizar y desarrollar dichas actividades. 

      Describió que el estado cuenta con una amplia cobertura de educación superior, por ejemplo  las Universidades Politécnica (UPSLP), la Tecnológica (UT), la Tecnológica Metropolitana (UTM) o la Intercultural (UISLP).

      Citó que, de acuerdo con la rectoría de la UPSLP, dicha institución cuenta con 30 por ciento más de espacios para el siguiente ciclo escolar, en comparación con el anterior.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Afirmó que el objetivo es promover más oportunidades para las juventudes no solo quienes deseen cursar una licenciatura, sino también alguna carrera de Técnico Superior Universitario (TSU), diplomado, maestría u otra especialización.

      Recordó que durante un reciente encuentro con el sector obrero, el gobernador del estado prometió el otorgamiento de becas para que estudiantes de excelencia puedan continuar su formación profesional.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      SEGE organizará ferias para jóvenes sin acceso a la UASLP
      SEGE organizará ferias para jóvenes sin acceso a la UASLP

      SEGE organizará ferias para jóvenes sin acceso a la UASLP

      SLP

      Rubén Pacheco

      La Secretaría de Educación coordina actividades para ampliar la cobertura educativa en el estado.

      Ayuntamiento revisa alternativas tras diagnóstico de puentes peatonales
      Ayuntamiento revisa alternativas tras diagnóstico de puentes peatonales

      Ayuntamiento revisa alternativas tras diagnóstico de puentes peatonales

      SLP

      Rolando Morales

      Se identificaron problemas de seguridad en puentes como el de la zona de Muñoz.

      Ampliación de la vía alterna sur busca reducir el tráfico en la carretera 57
      Ampliación de la vía alterna sur busca reducir el tráfico en la carretera 57

      Ampliación de la vía alterna sur busca reducir el tráfico en la carretera 57

      SLP

      Rubén Pacheco

      El proyecto incluye conexión con Villa de Reyes y carretera paralela a la 57 hacia Querétaro.

      Galindo: Desfogue de San José pudo aprovecharse con Las Escobas
      Galindo: Desfogue de San José pudo aprovecharse con Las Escobas

      Galindo: Desfogue de San José pudo aprovecharse con Las Escobas

      SLP

      Rolando Morales

      Fallas en el sistema El Realito dejan sin agua a más de 75 colonias, mientras la presa San José mantiene niveles favorables.