Cae 72% gasto en reparación de caminos y puentes
Las cuadrillas realizaron mantenimiento preventivo y atención a deslaves durante la temporada de lluvias 2026.
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Para este período de lluvias, el gasto en la reparación de puentes y caminos significó una disminución del 72 por ciento, respecto del 2025, informó Francisco Reyes Novelo, titular de la Junta Estatal de Caminos (JEC).
Precisó que el año pasado, sobre todo, durante octubre cuando se reportaron las precipitaciones más severas que afectaron la región huasteca, el estado invirtió alrededor de 25 millones de pesos para la restauración de la infraestructura de vialidad interestatal.
En contraste refirió que este 2026 la principal inversión para rehabilitar estructuras, corresponde a los cerca de 7.2 millones de pesos aplicados para el puente de la Sagrada Familia, localizado en el municipio de Tanquián de Escobedo.
Es decir, este año la disminución significó una partida estimada de 18 millones de pesos, equivalente a un decremento del 72 por ciento, complementó.
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Subrayó que las cuadrillas atendieron principalmente uso de msquinaria para el arrastre de tierra, desazolve de drenajes, retiro de caída de árboles, limpieza de cunetas y mantenimiento de señalética preventiva.
Afirmó que sin importar que existan fenómenos meteorológicos como la temporada de lluvias, se inspeccionan las condiciones de puentes y pasos vehiculares, a fin de verificar que no presenten daños estructurales.
"Después de la temporada de lluvias del mes de octubre del año pasado, invertimos más de 25 millones de pesos en darle (reparación) a todas las afectaciones que hubo. Este temporal de lluvias, solo hemos atendido más que ciertos deslaves, el único gasto fuerte, es el del puente de laSagrada Familia de Tanquián", remató.
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