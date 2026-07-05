Más de 17 mil usuarios regularizaron adeudos con INTERAPAS

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un total de 17 mil 789 cuentas de agua potable y drenaje fueron regularizadas en la zona metropolitana de San Luis Potosí durante los primeros seis meses de 2026, como resultado del programa "Ponte al Día" implementado por Interapas. La estrategia estuvo vigente de enero a junio y permitió que usuarios con adeudos pendientes liquidaran o normalizaran su situación ante el organismo operador.

De acuerdo con las cifras reportadas, el 86 por ciento de las cuentas que se pusieron al corriente correspondió a usuarios domésticos, lo que representa la participación mayoritaria de familias que aprovecharon el esquema para saldar sus adeudos relacionados con el servicio de agua potable y drenaje.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El programa también registró la regularización de 970 cuentas comerciales y 68 industriales. Entre los giros que actualizaron sus pagos se encuentran autolavados, lavanderías, purificadoras de agua, embotelladoras, fábricas de hielo y baños públicos, sectores que forman parte de los usuarios con mayor demanda del servicio.

Durante los seis meses de operación del programa, Interapas obtuvo una recaudación superior a los 62 millones de pesos. Estos recursos se destinarán a acciones relacionadas con la infraestructura hidráulica y sanitaria, como rehabilitación de redes de agua potable y drenaje, mantenimiento de pozos y reparación de fugas en la zona metropolitana.

Además de la recuperación de cartera vencida, el organismo informó que se formalizaron 3 mil 452 contratos de servicio en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro y Villa de Pozos.