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Consulta pública en San Luis Potosí incluye a personas con discapacidad

Propuestas incluyen vigilancia en estacionamientos exclusivos y creación de Zona 30.

Por Rolando Morales

Julio 05, 2026 02:08 p.m.
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Consulta pública en San Luis Potosí incluye a personas con discapacidad
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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí y el Sistema DIF Municipal concluyeron cuatro jornadas de consulta pública con personas con discapacidad y organizaciones que las representan, con el objetivo de incorporar sus planteamientos al proceso de elaboración del nuevo Reglamento de Tránsito de la capital.

      Durante las mesas de trabajo participaron personas con discapacidad física, visual, auditiva y psicosocial, quienes compartieron experiencias y señalaron los principales obstáculos que enfrentan en materia de movilidad y accesibilidad en la vía pública.

      Las sesiones permitieron el intercambio directo entre la ciudadanía, elementos de Policía Vial y personal del DIF Municipal, con la finalidad de identificar áreas de mejora para construir una normativa que contemple las necesidades de este sector de la población.

      Entre las propuestas que obtuvieron mayor respaldo se encuentra el reforzamiento de la vigilancia para evitar la ocupación indebida de cajones de estacionamiento exclusivos, así como la protección de espacios peatonales y la mejora de la señalización vial en distintos puntos de la ciudad.

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      También se planteó la implementación de la denominada Zona 30, una estrategia que limita la velocidad vehicular en determinadas áreas urbanas para reducir riesgos y priorizar la seguridad de peatones, ciclistas y otros usuarios vulnerables de la vía pública.

      De acuerdo con lo previsto, el próximo 10 de julio se presentarán los resultados de estas consultas. Posteriormente, las propuestas consideradas viables serán integradas al proyecto del nuevo Reglamento de Tránsito que se encuentra en proceso de elaboración.

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