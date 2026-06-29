Denuncia regidora desabasto médico

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La regidora capitalina Adriana Urbina Aguilar advirtió sobre la falta de medicamentos, insumos médicos y equipo de diagnóstico en hospitales públicos de San Luis Potosí, una situación que, afirmó, pone en riesgo la atención de los pacientes y evidencia una brecha entre el discurso oficial y la realidad que enfrentan las instituciones de salud.

La edil señaló que las carencias se presentan en centros hospitalarios como el Hospital Central, el Hospital General de Soledad y el Hospital del Niño y la Mujer, donde, además del desabasto de medicamentos, también faltan materiales básicos para realizar procedimientos médicos.

Urbina Aguilar aseguró que esta problemática es visible en la demanda ciudadana que recibe de manera constante, pues personas de distintos sectores se acercan a solicitar apoyo para conseguir medicamentos o materiales que no encuentran en los hospitales públicos.

"Se dice en un discurso federal que sí existen, cuando en la realidad en las entidades no está ocurriendo", expresó.

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La regidora explicó que, a través de proyectos comunitarios y dispensarios médicos instalados en algunas colonias, se han recabado medicamentos donados por ciudadanos para canalizarlos a quienes los necesitan e incluso apoyar a hospitales que enfrentan escasez. Sin embargo, reconoció que estos esfuerzos son insuficientes frente a la magnitud del problema.

Respecto al Hospital Central, señaló que la semana pasada se reportó la falta de funcionamiento de equipos como tomógrafos y ultrasonidos, por lo que los estudios debían ser cubiertos por los propios pacientes. Como ejemplo de las consecuencias de esta situación, Urbina Aguilar relató el caso de una persona que ingresó con un traumatismo y que, debido a la imposibilidad de realizar de manera oportuna estudios para determinar la gravedad de una hemorragia cerebral, terminó con muerte cerebral.

Ante este panorama, la regidora consideró que existe una situación grave en materia de salud pública y urgió a garantizar el abasto de medicamentos, insumos y equipo médico para ofrecer una atención adecuada a la población.