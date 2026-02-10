Denuncian desaparición de perros comunitarios

La asociación civil 'Casa de Lili' denunció la desaparición repentina de una manada de 12 perros comunitarios que habitaban casitas instaladas en la zona de Walmart de Salvador Nava, un punto donde voluntarios les brindaban alimento, agua y cuidados diarios desde hace varios meses.

De acuerdo con la organización, los canes tenían una rutina establecida: durante el día se desplazaban por los estacionamientos, patios de maniobras, la avenida Chapultepec, el parque Tangamanga y Plaza Tangamanga, y por las noches regresaban a dormir al mismo sitio, donde permanecieron por años sin generar conflictos.

El último avistamiento ocurrió el lunes 5 de febrero. Entre los animales se encontraba una perrita con una herida que no había podido ser atendida, pero que rara vez se alejaba de las casitas, lo que hace aún más inusual su ausencia. Desde el martes 6, ninguno de los 12 perros ha sido visto nuevamente.

La asociación calificó como "atípica y profundamente alarmante" la desaparición total de la manada, al tratarse de animales con hábitos definidos y arraigo en la zona. Voluntarios han recorrido a distintas horas estacionamientos, calles cercanas y áreas comerciales, sin obtener rastro alguno.

Ante esta situación, Casa de Lili solicitó por escrito a Walmart, Sam´s Club y McDonald´s la revisión de cámaras de seguridad cercanas para esclarecer qué pudo haber ocurrido. También acudieron a Bienestar Animal Municipal, donde les confirmaron que no existen reportes, quejas o intervenciones oficiales relacionadas con estos perros. Personal de la dependencia incluso realizó recorridos de búsqueda sin éxito.

La organización pidió a las empresas facilitar la revisión de grabaciones desde los primeros días de febrero para descartar cualquier incidente, subrayando que su intención no es confrontar, sino obtener respuestas y certeza sobre el paradero de los animales.

Finalmente, 'Casa de Lili' difundió fotografías de la manada y llamó a la ciudadanía a compartir la información y aportar cualquier dato que ayude a localizarlos. "Cuando desaparecen 12 vidas, no podemos mirar hacia otro lado", expresaron, al insistir en la solidaridad y empatía de la comunidad para esclarecer el caso.