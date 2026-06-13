Denuncian grave deterioro de calles en Fracc. Los Graneros

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Habitantes de la Fracción Los Graneros, ubicada al norte de la capital potosina, denunciaron el deterioro de diversas vialidades debido a la falta de pavimentación y mantenimiento urbano, situación que se ha agravado con las recientes lluvias registradas en la ciudad.

Los vecinos señalaron que calles como Justicia Social, Igualdad, Lucio Cabañas, Avenida Democracia y Derecho Social, permanecen prácticamente en terracería, lo que dificulta la movilidad diaria de automovilistas, peatones y transporte de servicios.

De acuerdo con los residentes, las precipitaciones de los últimos días han provocado la formación de encharcamientos, lodo y profundas huellas sobre las vialidades, generando riesgos para quienes transitan por la zona. En algunos tramos, el material pétreo colocado como medida temporal se ha dispersado o hundido, dejando superficies irregulares y afectando el acceso a las viviendas.

Los vecinos señalan que existen extensos tramos sin carpeta asfáltica, zonas con piedra suelta, restos de pavimento fracturado y caminos convertidos en lodazales tras las lluvias. Además del mal estado de las calles, los habitantes señalaron que el problema se agrava por la carencia de infraestructura urbana adecuada para

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el desalojo de aguas pluviales, lo que provoca que el agua permanezca estancada varios días.

Los afectados aseguraron que la falta de pavimentación no es el único problema que enfrenta la colonia. También denunciaron deficiencias en diversos servicios públicos, entre ellos el mantenimiento de espacios comunes, la recolección de residuos y la atención a necesidades básicas de infraestructura que, afirman, han sido expuestas en repetidas ocasiones ante las autoridades sin obtener una solución definitiva.

Ante esta situación, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades municipales y estatales para que atiendan las condiciones en que se encuentran las vialidades mencionadas.