¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Los cambios en el orden de participación de los legisladores y las excepciones en el uso de la tribuna fueron señalados por la diputada Gabriela López Torres, quien acusó a la Directiva del Congreso de aplicar criterios distintos en la conducción de las sesiones.

Gabriela López denuncia irregularidades en el Congreso

Advirtió que continuará evidenciando el cumplimiento del Reglamento Interno y las decisiones sobre quién y cuándo puede intervenir.

Recordó que semanas atrás, cuestionó que se modificara la lista de oradores para concederle la palabra antes que a la priista Sara Rocha Medina, pese a que esta última, se había inscrito primero. Sostuvo que el orden de registro debe respetarse y que la Directiva no debe alterarlo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Justificación y controversia por uso de la tribuna

También reprochó que Rocha utilizara la tribuna mediante una rectificación de hechos, ya que el artículo 89 del Reglamento establece, que este recurso debe realizarse desde la curul y tiene una duración máxima de tres minutos.

El presidente de la Directiva, Luis Fernando Gámez Macías, justificó la autorización por la falta de micrófonos en los escaños, argumento que López Torres consideró insuficiente.

La legisladora acusó a Rocha de aprovechar esa intervención para emitir posicionamientos políticos y lanzar señalamientos personales relacionados con su entorno familiar.

También señaló que la priista Frinné Azuara Yarzábal la tocó para pedirle que regresara a su lugar y analizará si emprende alguna acción por lo ocurrido. "Si nosotros violamos nuestro reglamento interno, entonces cómo le vamos a pedir a la ciudadanía que respete lo que está inscrito en la ley", señaló.