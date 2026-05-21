Denuncian vecinos de Polanco ruidosos bares

Vecinos de la colonia Polanco denunciaron ante este medio, el ruido excesivo que mantienen de lunes a domingo establecimientos ubicados en Avenida Carranza casi esquina con Alburqurque.

Uno de ellos "El Mamitas", mantiene el ruido hasta las dos de la mañana, según encargados, porque la Dirección de Comercio, les tiene permitido operar hasta esa hora y con música que dicho sea de paso, mantiene niveles altos.

Los vecinos, dicen que es verdaderamente incómodo que estos lugares hagan el desorden a altas horas de la madrugada y tanto la Dirección de Ecología, como la de Comercio, sean permisibles con esta situación, pues en la zona hay residentes que deben dormir porque tienen que trabajar.

Especificaron que de por sí, la zona ya es conflictiva por tanto bar, restaurantes y carga de tráfico y otras situaciones, "no es que no queramos que la zona prospere económicamente, pero sí queremos que el Municipio y sus directores de áreas, hagan su trabajo, que reglamenten, vigilen y sancionen a quien no cumpla la ley ya que para eso son la autoridad", señalan los vecinos.

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El llamado también fue para Protección Civil, que haga una inspección de rigor a las instalaciones tanto de gas como eléctricas, ya que son espacios que abren todo el día, todos los días.

Recalcaron que la revisión de la Coepris también es indispensable ya que en estos establecimientos manejan alimentos preparados. Los vecinos piden la intervención inmediata de las autoridades correspondientes, debido a que son los responsables de otorgar permisos provisionales, licencias y certificaciones, según sea el caso.