"Desabasto de medicina la encarece"

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El desabasto de medicamentos en el sector público afecta principalmente a los analgésicos y tratamientos oncológicos, situación que además ha provocado un incremento en sus costos dentro del sector privado, informó Manuel Alejandro Galván Arroyo, Presidente del Clúster de Turismo Médico y Salud de San Luis Potosí.

Desabasto de medicamentos en San Luis Potosí: impacto y costos

Subrayó que el problema es grave y advirtió que otro factor que impactará de manera directa será la geopolítica internacional, debido a que las tensiones y conflictos en distintas regiones del mundo generan aumentos en aranceles e hidrocarburos, lo que deriva en el encarecimiento de diversos productos, entre ellos los farmacéuticos.

"Es un problema grave que tenemos que resolver entre todos, y ahora viene otro problema importante que nos va a perjudicar, que es la geopolítica", señaló.

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Coordinación con Gobierno Federal para garantizar abasto

Detalló que desde 2018 se han registrado incrementos de hasta un 300 por ciento en algunos medicamentos, situación que afecta directamente a las personas que perciben un salario mínimo, ya que ante algún problema de salud difícilmente podrían solventar esos gastos.

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Añadió que buscan trabajar de manera coordinada con el Gobierno Federal, responsable de brindar atención médica y garantizar el abasto de medicamentos a través de instituciones como el IMSS, donde se concentra la mayor parte de la población derechohabiente.