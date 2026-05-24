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"Desabasto de medicina la encarece"

Vienen más alzas por los conflictos internacionales: Galván Arroyo

Por Flor Martínez

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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"Desabasto de medicina la encarece"
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      El desabasto de medicamentos en el sector público afecta principalmente a los analgésicos y tratamientos oncológicos, situación que además ha provocado un incremento en sus costos dentro del sector privado, informó Manuel Alejandro Galván Arroyo, Presidente del Clúster de Turismo Médico y Salud de San Luis Potosí.

      Desabasto de medicamentos en San Luis Potosí: impacto y costos

      Subrayó que el problema es grave y advirtió que otro factor que impactará de manera directa será la geopolítica internacional, debido a que las tensiones y conflictos en distintas regiones del mundo generan aumentos en aranceles e hidrocarburos, lo que deriva en el encarecimiento de diversos productos, entre ellos los farmacéuticos.

      "Es un problema grave que tenemos que resolver entre todos, y ahora viene otro problema importante que nos va a perjudicar, que es la geopolítica", señaló.

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      Coordinación con Gobierno Federal para garantizar abasto

      Detalló que desde 2018 se han registrado incrementos de hasta un 300 por ciento en algunos medicamentos, situación que afecta directamente a las personas que perciben un salario mínimo, ya que ante algún problema de salud difícilmente podrían solventar esos gastos.

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      Añadió que buscan trabajar de manera coordinada con el Gobierno Federal, responsable de brindar atención médica y garantizar el abasto de medicamentos a través de instituciones como el IMSS, donde se concentra la mayor parte de la población derechohabiente.

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