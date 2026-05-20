Detectan medicamentos apócrifos en la Huasteca

CIUDAD VALLES.- El farmacéutico, José Trinidad González dijo que ha sido informado de casos de medicamento clonado, circulando en el municipio.

El también funcionario de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) dijo que lo más recomendable es acudir a establecimientos con registro legal y observados por la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

Detalló que ha habido clientes que le informan que el analgésico Flanax y algunas presentaciones de Pentrexyl (antibiótico de venta controlada) han aparecido en forma de clones, aunque también explicó que las copias suelen ser burdas y a la mínima prueba de calidad se puede ver que la caja ha sido impresa de manera manual.

Recomendó el funcionario usar el sentido común y proteger no sólo la salud, sino la vida de la familia, adquiriendo productos certificados en establecimientos reconocidos.

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