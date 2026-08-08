Desacierto de Sara Rocha en defensa de reforma

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra el Decreto 0539 cuestionan las reglas de alternancia de género para las candidaturas a la gubernatura de San Luis Potosí, mientras que la defensa pública de la reforma realizada por la presidenta del Congreso del Estado, Sara Rocha Medina, plantea alcances que no están establecidos en la norma aprobada.

Los recursos 81/2026, presentado por Morena, y 86/2026, promovido por el Poder Ejecutivo Federal, están dirigidos contra la disposición que establece la alternancia de género para la elección de la gubernatura posterior al proceso electoral de 2027.

De acuerdo con el Decreto 0539, los partidos políticos podrán postular en 2027 a una persona de cualquier género. La candidatura registrada en ese proceso determinará la obligación de alternancia para 2033, si un partido postula a un hombre, deberá presentar una mujer seis años después; si registra una mujer, no existe la obligación de repetir una candidatura femenina.

La norma también establece que los partidos podrán postular nuevamente a una mujer cuando por alternancia corresponda una candidatura masculina. Esta excepción está contemplada en el artículo 265 y en las disposiciones transitorias relacionadas con la aplicación de la reforma.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Rocha Medina señaló que la impugnación representa un retroceso para la participación política de las mujeres y afirmó que la reforma garantizaría candidaturas femeninas para todos los partidos en 2033. Sin embargo, la legisladora no precisó los argumentos constitucionales planteados por Morena y el Ejecutivo Federal para solicitar la invalidez del decreto, y señaló que el área jurídica del Congreso prepara la defensa ante la Suprema Corte.