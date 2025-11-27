logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Fotogalería

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Desatiende Interapas enorme socavón en la colonia Providencia

Desde el lunes, el organismo operador emitió un comunicado en el que informó el término la rehabilitación de la calle Italia

Por Rolando Morales

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Desatiende Interapas enorme socavón en la colonia Providencia

Pese a que recientemente el organismo operador de agua Interapas, informó que concluyeron los trabajos de rehabilitación en la colonia Providencia, el socavón de la calle Alemania de la misma colonia, se mantiene hasta el momento sin la atención por parte de las autoridades competentes. 

Desde el lunes, el organismo operador de agua Interapas emitió un comunicado en el que informó el término la rehabilitación de la calle Italia, en la colonia Providencia, como parte de los trabajos que mantiene en la Zona Metropolitana para mejorar las redes de drenaje y agua potable.

En el tramo ubicado entre las calles París y Francia, se sustituyeron 68 metros de tubería PEAD de 12 pulgadas. La intervención, con un costo cercano a los 350 mil pesos, beneficiará alrededor de 150 habitantes de esta zona del poniente de la ciudad al optimizar el funcionamiento del sistema sanitario.

Tras finalizar las obras, el personal retiró tierra, escombro y material sobrante para liberar por completo la vialidad, a fin de evitar riesgos o molestias para vecinos y peatones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Además, a una cuadra del punto rehabilitado, en la esquina con Lisboa, se atendió una fuga de agua potable y se realizó la reposición del pavimento por parte de la cuadrilla de cierre del organismo.

LEA TAMBIÉN

Denuncian grave riesgo por socavón en la Providencia

Ni el Ayto. ni Interapas han iniciado trabajos de rehabilitación, señalan vecinos

Sin embargo, mediante un recorrido se pudo constatar que el socavón formado en la calle Alemania continúa sin ser atendido, pese al riesgo que representa para habitantes y automovilistas. Habitantes de la zona aseguran que el hundimiento ha provocado filtraciones de aguas negras que incluso podrían estarse mezclando con agua potable, lo que suma preocupación por posibles afectaciones sanitarias. 

Los habitantes señalan que, aunque el problema, ya fue reportado a las autoridades, no se ha visto maquinaria ni personal realizando trabajos de reparación. Por ello, pidieron una intervención urgente del INTERAPAS y del Ayuntamiento, para rehabilitar el drenaje colapsado y eliminar el riesgo que representa el socavón.


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Inauguran colector pluvial en Acceso Norte
Inauguran colector pluvial en Acceso Norte

Inauguran colector pluvial en Acceso Norte

SLP

Flor Martínez

El alcalde de Soledad reveló más planes de obras de infraestructura para el próximo año

Partidos continúan usando a mujeres como presta nombres"
Partidos continúan usando a mujeres como presta nombres"

"Partidos continúan usando a mujeres como 'presta nombres'"

SLP

Ana Paula Vázquez

Berenice Castillo señala a los institutos políticos por aparentar que son incluyentes

Vinculan a proceso a escoltas del alcalde de Uruapan
Vinculan a proceso a escoltas del alcalde de Uruapan

Vinculan a proceso a escoltas del alcalde de Uruapan

SLP

El Universal

Ocho acusados enfrentarán prisión preventiva por homicidio calificado y omisiones en el ataque

Persisten efectos del frente frío 16 en SLP
Persisten efectos del frente frío 16 en SLP

Persisten efectos del frente frío 16 en SLP

SLP

Redacción

Autoridades alertan por heladas, niebla y lluvias en la Huasteca; llaman a extremar precauciones