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Desatienden fuga de agua negra en Carranza

Afecta los negocios y les pega en la clientela, dicen comerciantes

Por Martín Rodríguez

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
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Desatienden fuga de agua negra en Carranza
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      Comerciantes de la avenida Venustiano Carranza denuncian el golpe que les está ocasionando una fuga de aguas negras que proviene de la calle Terrazas, pero ya afecta los negocios y les pega en la clientela. 

      Los comerciantes explicaron que la gente no está caminando por la acera donde ellos mueven sus negocios, por temor a que los automóviles y autobuses de transporte urbano los salpiquen con el agua residual. 

      Explicaron que desde hace un mes pidieron al Interapas que acudiera a sondear las redes de drenaje para determinar dónde es necesario intervenir, pero es fecha que la gente ni siquiera se detiene a elaborar el estudio.

      Agregaron que hasta ahora hay indiferencia de las autoridades para atender el problema de la red de drenaje. Pidieron que el organismo operador de una vez por todas intervenga para resolver el problema, porque también hay un riesgo sanitario que no se ha medido.

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      En el sitio se ubican restaurantes, centros de reunión y de convenciones.

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