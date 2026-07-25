Descartan existencia de puntos ilegales para permisos de circulación
La GCM, de Soledad confirma que el municipio está exento de esta práctica
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Mientras en la capital potosina las autoridades han desmantelado al menos dos puntos de permisos de circulación falsos, en Soledad de Graciano Sánchez, no se detecta la operación de una red similar, informó el director de la Guardia Civil Municipal (GCM) del municipio, Víctor Aristarco Serna Piña.
El comandante señaló que, hasta el momento, la corporación no ha identificado establecimientos o personas que comercialicen este tipo de documentos de manera ilegal dentro del municipio soledense, aunque reconoció que el tema forma parte de las mesas de coordinación en materia de seguridad debido a los casos registrados en otros puntos del estado.
Serna Piña explicó que los permisos que se entregan en Soledad son expedidos únicamente mediante la Unidad Administrativa Municipal y forman parte del procedimiento oficial del Ayuntamiento, además de que son firmados por la Dirección de Transito Municipal. Sumado a ello, afirmó que fuera de ese mecanismo no existe otro punto autorizado para obtener este documento.
El funcionario añadió que en las reuniones de seguridad se ha advertido sobre la venta de permisos atribuidos a otros municipios, incluso de ayuntamientos que ni siquiera tienen oficinas en la zona metropolitana, por lo que llamó a la población soledenses a evitar adquirir documentos mediante intermediarios o gestores.
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Como contexto, la comercialización de permisos de circulación falsos se ha convertido en un foco de atención para las autoridades estatales. Apenas en junio, la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró un inmueble donde presuntamente se elaboraban y vendían permisos apócrifos para circular sin placas, mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mantiene operativos para combatir este tipo de documentos.
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