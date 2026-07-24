logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Municipio niega haber recibido solicitudes para recorridos en El Saucito

La Dirección de Servicios Municipales aseguró que no existe un permiso rechazado ni algún trámite en curso

Por Pulso Online

Julio 24, 2026 08:05 p.m.
A
Municipio niega haber recibido solicitudes para recorridos en El Saucito
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que no ha recibido solicitudes formales para organizar nuevos recorridos o actividades culturales en el Panteón de El Saucito.

      Christian Azuara Azuara, director de Servicios Municipales, señaló que, ante la inexistencia de una petición oficial, tampoco existe un permiso negado o algún procedimiento administrativo en curso relacionado con estas actividades.

      El funcionario añadió que la autoridad municipal detectó la circulación de documentos que no corresponden a los procedimientos oficiales del Ayuntamiento, aunque no precisó su contenido, procedencia ni quién los habría difundido.

      Azuara Azuara sostuvo que los colectivos, organizaciones o promotores interesados en desarrollar proyectos culturales dentro del panteón deberán presentar su solicitud mediante los canales institucionales y cumplir con la normativa municipal.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Juzgado frena proyecto de paso a desnivel en El Saucito

      Vecinos y Consejo Pro Patrimonio exigen revisión transparente del proyecto y mayor participación ciudadana

      Explicó que las eventuales autorizaciones estarán sujetas a los lineamientos para proteger el patrimonio histórico del cementerio y garantizar la seguridad de quienes participen en los recorridos.

      La dependencia municipal aseguró que mantiene disposición para revisar propuestas culturales, siempre que sean presentadas formalmente y se ajusten a los requisitos establecidos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Municipio niega haber recibido solicitudes para recorridos en El Saucito
      Municipio niega haber recibido solicitudes para recorridos en El Saucito

      Municipio niega haber recibido solicitudes para recorridos en El Saucito

      SLP

      Pulso Online

      La Dirección de Servicios Municipales aseguró que no existe un permiso rechazado ni algún trámite en curso

      SLP, lugar 26 en administración del gasto público: SHCP
      SLP, lugar 26 en administración del gasto público: SHCP

      SLP, lugar 26 en administración del gasto público: SHCP

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      Únicamente supera a Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Veracruz, Durango y Guerrero en el diagnóstico 2026

      Lideresa del PRI reafirma su respaldo a proyecto de Zumaya
      Lideresa del PRI reafirma su respaldo a proyecto de Zumaya

      Lideresa del PRI reafirma su respaldo a proyecto de Zumaya

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Méndez Rosas señaló que la acompañan más mujeres que comparten la misma postura

      Denuncian ante INE actos anticipados de campaña del PVEM-SLP
      Denuncian ante INE actos anticipados de campaña del PVEM-SLP

      Denuncian ante INE "actos anticipados de campaña" del PVEM-SLP

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      La queja incluye a Ricardo Gallardo, Ruth González por vulnerar la equidad electoral: Somos MX