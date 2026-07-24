Municipio niega haber recibido solicitudes para recorridos en El Saucito
La Dirección de Servicios Municipales aseguró que no existe un permiso rechazado ni algún trámite en curso
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El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que no ha recibido solicitudes formales para organizar nuevos recorridos o actividades culturales en el Panteón de El Saucito.
Christian Azuara Azuara, director de Servicios Municipales, señaló que, ante la inexistencia de una petición oficial, tampoco existe un permiso negado o algún procedimiento administrativo en curso relacionado con estas actividades.
El funcionario añadió que la autoridad municipal detectó la circulación de documentos que no corresponden a los procedimientos oficiales del Ayuntamiento, aunque no precisó su contenido, procedencia ni quién los habría difundido.
Azuara Azuara sostuvo que los colectivos, organizaciones o promotores interesados en desarrollar proyectos culturales dentro del panteón deberán presentar su solicitud mediante los canales institucionales y cumplir con la normativa municipal.
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Explicó que las eventuales autorizaciones estarán sujetas a los lineamientos para proteger el patrimonio histórico del cementerio y garantizar la seguridad de quienes participen en los recorridos.
La dependencia municipal aseguró que mantiene disposición para revisar propuestas culturales, siempre que sean presentadas formalmente y se ajusten a los requisitos establecidos.
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