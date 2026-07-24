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Alertan por temperaturas de hasta 38 grados en la Huasteca

Protección Civil solicitó a los 59 ayuntamientos habilitar puestos de hidratación ante el aumento de las temperaturas.

Por Pulso Online

Julio 24, 2026 08:18 p.m.
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Alertan por temperaturas de hasta 38 grados en la Huasteca
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva por las altas temperaturas previstas durante los próximos días en la Huasteca potosina, donde el termómetro podría alcanzar los 38 grados centígrados, con una sensación térmica cercana a los 40 grados.

      Nadia Ochoa Limón, titular de la dependencia, informó que las condiciones más intensas se esperan en Ciudad Valles, Tamazunchale, Ébano, Tamuín y San Vicente Tancuayalab.

      Para la región Media se pronostican temperaturas de hasta 33 grados, mientras que en la región Centro podrían llegar a los 30 grados.

      Ante estas condiciones, Protección Civil pidió a los 59 ayuntamientos habilitar puestos de hidratación y mantener vigilancia permanente para atender posibles casos relacionados con el calor.

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      La dependencia recomendó evitar la exposición prolongada al sol, beber agua constantemente, vestir ropa ligera y no realizar actividades físicas intensas durante las horas de mayor temperatura.

      También llamó a no dejar personas ni animales dentro de vehículos estacionados y cerrados. La vigilancia deberá reforzarse entre niñas, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

      Mareo, dolor de cabeza, fiebre, confusión, piel caliente o pérdida del conocimiento pueden ser señales de un golpe de calor, por lo que se recomienda solicitar atención médica inmediata.

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