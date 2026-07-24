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SLP, en lugar 26 de 32 por administración del gasto público: SHCP

El diagnóstico 2026 mide planeación, supervisión y transparencia de los estados

Por Iván Edmundo Rodríguez

Julio 24, 2026 04:49 p.m.
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SLP, en lugar 26 de 32 por administración del gasto público: SHCP

San Luis Potosí se ubicó en el lugar número 26 por su desempeño en la administración del gasto público, según el Diagnóstico del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño 2026, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En la más reciente evaluación, la administración potosina alcanzó una calificación de 66.6 puntos de un máximo de 100, es decir, un nivel de avance catalogado como "medio", solamente por arriba de Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Veracruz, Durango y Guerrero.

La evaluación federal mide la manera en que los gobiernos estatales planean, administran, supervisan y evalúan el uso de los recursos públicos, con el propósito de verificar que el presupuesto se traduzca en resultados concretos para la población.

Yucatán se posicionó como la entidad mejor calificada del país con 97.9 puntos, superando a Guanajuato y a Baja California que están en el segundo y tercer lugar.

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El diagnóstico de la SHCP analiza diversos componentes de la administración pública, entre ellos la planeación de programas, la integración y ejercicio del presupuesto, el monitoreo de resultados, la evaluación del desempeño y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

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"Las finanzas públicas estatales están sostenidas en informes trimestrales presentados ante el Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto, que integra a representantes del sector productivo y de la sociedad civil, bajo un esquema de rendición de cuentas permanente", afirmó el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Juan Sánchez Álvarez.

Con información de El Universal 

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