SLP, en lugar 26 de 32 por administración del gasto público: SHCP
El diagnóstico 2026 mide planeación, supervisión y transparencia de los estados
San Luis Potosí se ubicó en el lugar número 26 por su desempeño en la administración del gasto público, según el Diagnóstico del Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño 2026, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En la más reciente evaluación, la administración potosina alcanzó una calificación de 66.6 puntos de un máximo de 100, es decir, un nivel de avance catalogado como "medio", solamente por arriba de Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Veracruz, Durango y Guerrero.
La evaluación federal mide la manera en que los gobiernos estatales planean, administran, supervisan y evalúan el uso de los recursos públicos, con el propósito de verificar que el presupuesto se traduzca en resultados concretos para la población.
Yucatán se posicionó como la entidad mejor calificada del país con 97.9 puntos, superando a Guanajuato y a Baja California que están en el segundo y tercer lugar.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El diagnóstico de la SHCP analiza diversos componentes de la administración pública, entre ellos la planeación de programas, la integración y ejercicio del presupuesto, el monitoreo de resultados, la evaluación del desempeño y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Garantiza SECESP recursos federales para Seguridad en 2026
El reporte de la SHCP señala una reducción en participaciones, pero no afecta proyectos en la materia
"Las finanzas públicas estatales están sostenidas en informes trimestrales presentados ante el Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto, que integra a representantes del sector productivo y de la sociedad civil, bajo un esquema de rendición de cuentas permanente", afirmó el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Juan Sánchez Álvarez.
Con información de El Universal
no te pierdas estas noticias
SLP, en lugar 26 de 32 por administración del gasto público: SHCP
Iván Edmundo Rodríguez
El diagnóstico 2026 mide planeación, supervisión y transparencia de los estados
Lideresa del PRI reafirma su respaldo a proyecto de Zumaya
Ana Paula Vázquez
Méndez Rosas señaló que la acompañan más mujeres que comparten la misma postura
Denuncian ante INE "actos anticipados de campaña" del PVEM-SLP
Iván Edmundo Rodríguez
La queja incluye a Ricardo Gallardo, Ruth González por vulnerar la equidad electoral: Somos MX