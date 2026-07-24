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Denuncian ante INE "actos anticipados de campaña" del PVEM-SLP

La queja incluye a Ricardo Gallardo, Ruth González por vulnerar la equidad electoral: Somos MX

Por Iván Edmundo Rodríguez

Julio 24, 2026 03:19 p.m.
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Foto: Somo MX-SLP

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      El coordinador de Somos México en San Luis Potosí, Xavier nava palacios informó que presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una queja por la vía del Procedimiento Especial Sancionador en contra del PVEM de San Luis Potosí; del gobernador Ricardo Gallardo Cardona; la senadora Ruth González Silva y el diputado federal Ricardo Gallardo Juárez.

      Esto, tras los actos del llamado "Gallardismo" y que han sido considerados como actos anticipados de campaña. 

      "Esta acción -señaló- da continuidad a la ruta legal que anunciamos respecto de los hechos ocurridos durante los eventos masivos realizados los días 9 y 10 de julio en San Luis Potosí y Ciudad Valles, para que sean investigados por las autoridades competentes en todas las instancias correspondientes".

      En un comunicado, indicó que el recurso se sustenta "en presuntos actos anticipados de campaña, el posible uso indebido de recursos públicos e infraestructura estatal, así como en la presunta vulneración a los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad en la contienda electoral".

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      Además, solicitaron medidas cautelares para evitar la repetición de conductas que puedan afectar la equidad del proceso electoral rumbo a 2027

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