Desconoce la Segam estudio del CIACyT

Luego de que el CIACyT de la UASLP advirtió que hasta 90% de los días del año presentan algún nivel de contaminación en la capital potosina, Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), consideró necesario valorar si la información recabada es oficial o no.

La entrevistada defendió que la dependencia estatal emite un diagnóstico diario sobre la calidad del aire en horarios tanto matutino como vespertino, a través de las diferentes redes sociales y su sitio web oficial.

"Eso es lo que yo te puedo mencionar. Nosotros estamos trabajando desde el año pasado, estamos trabajando con la universidad el Proaire, que no nada más es el diagnóstico, sino estamos por terminar este estudio y también mantener algunas acciones concretas", declaró.

Reprochó que "se ha cansado" de informar de la existencia de cinco casetas de monitoreo, cuatro en la zona metropolitana de San Luis Potosí y una en el municipio de Rioverde, cuyos puntos están certificados por las normas previstas por la Semarnat.

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"No conozco ese estudio. No nos lo han presentado, ni lo hemos revisado; lo desconozco. Habría que verlo y ver lo que representa, y de dónde es la información,

si es oficial o no", comentó.

Las cuatro estaciones metropolitanas, se localizan en la colonia Industrial Aviación; en el DIF de la avenida de las Artes esquina Xicoténcatl; en la primaria 1 de Mayo en colonia Azaleas y en la sede del IPAC

en Tequisquiapan.