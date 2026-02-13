Destape causa revuelo aquí... y en la CDMX

El "destape" que hizo el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello de su colega potosina Ruth González Silva generó reacciones que fueron desde el rechazo presidencial a la idea de proponer a la cónyuge de un gobernante como su sucesora hasta el intento de matiz para desmarcarse de la sugerencia.

Reacciones presidenciales y locales ante el destape de Ruth González

Ayer en el Senado, Velasco Coello aseveró que Ruth González tenía una ventaja insalvable como candidata a la gubernatura de San Luis, que hoy detenta su esposo, Ricardo Gallardo Cardona.

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue interrogada al respecto, a lo que recordó que estaba en desacuerdo y que consideraba incorrecto que familiares se sucedan de inmediato en cargos de elección popular.

"No está bien que haya una sucesión de un familiar de manera directa. Esa es mi opinión personal y la opinión, al partido al que hoy estoy de licencia, pero siempre he pertenecido", señaló.

Matices y advertencias en San Luis sobre candidaturas y coaliciones

Mientras que en San Luis, el gobernador Gallardo Cardona intentó matizar la declaración de Velasco Coello. Desde, San Ciro de Acosta señaló que "lo que quiso decir" su correligionario fue que el partido era el que ganaría la elección del 2024 con cualquier perfil que postulara. Eso lo llevó, a su vez, a designar por su nombre a posibles candidatos, al señalar que a J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general del gobierno y Juan Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, estarían entre esos perfiles.

No obstante, no evitó admitir que "se le fue un poquito ya al senador Velasco".

En Morena, la legisladora local Gabriela López Torres advirtió que su partido en San Luis no está en tiempos de hablar de candidaturas, y advirtió que quien no respete esa línea podría competir fuera de la coalición.