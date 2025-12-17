Detalla Obras Públicas diagnóstico y plan de rehabilitación de ZI

El titular de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eustorgio Chávez Garza, informó que, en coordinación con la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZ)I), se realizó un diagnóstico técnico para identificar los puntos más críticos de la infraestructura vial en este sector, particularmente en los ejes 124 y 122, donde se concentra el mayor tránsito de unidades pesadas tanto de entrada como de salida.

El funcionario explicó que estos cruceros requieren atención inmediata, ya que presentan afectaciones severas que no pueden resolverse con trabajos superficiales. A diferencia de otras áreas con daños menores como algunos tramos ubicados frente a empresas de la zona entre los ejes 126 y 128, en los ejes 124 y 122 se proyectan intervenciones de reconstrucción, para las cuales ya se elaboran los catálogos de obra y los presupuestos correspondientes.

Chávez Garza precisó que el análisis no se limita a la reposición de la carpeta asfáltica, sino que contempla una revisión integral de la estructura del pavimento, con apertura de caja de hasta un metro, debido a problemas recurrentes de acumulación de agua que afectan la durabilidad de la vialidad.

En este sentido, señaló que se evalúa la posibilidad de ejecutar las obras con concreto, a fin de garantizar mayor resistencia ante el tránsito pesado.

Asimismo, destacó que uno de los principales retos detectados durante el recorrido es el problema hidráulico e hidrológico de la zona, ya que existen conexiones de desagüe deficientes y canales que requieren revisión y mantenimiento. Indicó que será necesario coordinarse con otras instancias, como la autoridad estatal del agua, para verificar la correcta conexión de los drenajes en los canales que dividen los carriles principales de las laterales.

El director de Obras Públicas subrayó que, a lo largo de la lateral comprendida entre los ejes 100 y 140, se deben revisar todas las zonas de descarga, debido a que muchas se encuentran tapadas, lo que contribuye al deterioro acelerado de la superficie de rodamiento y genera encharcamientos constantes.

Durante la supervisión, Chávez Garza señaló que en algunos puntos con hundimientos visibles se detectó la presencia de agua y registros de servicios de telecomunicaciones que han quedado a desnivel, posiblemente por la superposición de capas de asfalto a lo largo del tiempo, lo que obliga a realizar trabajos de desazolve y verificación antes de definir la solución final.

Finalmente, indicó que actualmente se desarrollan estudios geotécnicos y de tránsito, con el objetivo de conocer con precisión el tipo y volumen de carga que circula por la zona industrial, incluyendo vehículos pesados y de suministro, para así diseñar una propuesta definitiva, técnica y duradera, que atienda de fondo los problemas estructurales de estas vialidades estratégicas para la actividad económica del municipio.