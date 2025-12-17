Detienen a tres extorsionadores de limoneros en Apatzingán
García Harfuch informó que los detenidos operaban con explosivos y formaban parte de una célula criminal
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch informó esta mañana de miércoles de la detención de tres personas dedicadas a la extorsión a limoneros en Apatzingán, Michoacán.
En sus redes sociales, García Harfuch detalló que los tres individuos pertenecen a una célula delictiva dedicada al uso de artefactos explosivos.
Detalló que las detenciones se dan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
