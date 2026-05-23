Detectan en V. de Pozos al menos 5 fincas en riesgo

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La Dirección de Protección Civil Municipal de Villa de Pozos, detectó al menos cinco viviendas con deterioro considerable y posibles riesgos estructurales, tras realizar recorridos de supervisión en distintos sectores de la cabecera municipal y la zona urbana.

Las revisiones se concentraron principalmente en inmuebles antiguos ubicados en el primer cuadro del municipio, donde personal de la corporación identificó fincas con daños visibles derivados del paso del tiempo y la falta de mantenimiento, situación por la que ya se emitieron recomendaciones preventivas a los propietarios.

De acuerdo con la dependencia municipal, el objetivo de los monitoreos es evitar incidentes relacionados con bardas debilitadas, desprendimiento de materiales o posibles colapsos durante la temporada de lluvias, cuando este tipo de construcciones suelen representar un mayor riesgo para peatones y vecinos.

Las autoridades señalaron que en algunos casos todavía se encuentran en la búsqueda de los dueños de las propiedades para entregar las notificaciones correspondientes y dar seguimiento a las medidas preventivas. Mientras tanto, las viviendas detectadas permanecen bajo observación por parte de Protección Civil.

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Pese a las condiciones detectadas, la corporación consideró que el problema en Villa de Pozos aún se mantiene en una escala menor en comparación con otros municipios de la zona metropolitana, particularmente la capital potosina, donde en años recientes se han registrado más reportes relacionados con fincas antiguas y estructuras en riesgo.