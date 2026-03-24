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Detectan nueva falla en Palma de la Cruz

Debido al hallazgo se atrasa actualización del Atlas de Riesgo

Por Flor Martínez

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
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Detectan nueva falla en Palma de la Cruz

La actualización del Atlas de Riesgo municipal se retrasó, luego de que estudios recientes de la coordinación estatal detectaran una nueva falla geológica en Palma de la Cruz, la cual no había sido identificada previamente, indicó el director de Protección Civil Municipal de Soledad, Martín Bravo Galicia.

Detalles confirmados sobre la falla geológica

De acuerdo con el funcionario, el hallazgo se realizó tras el reporte de un hundimiento en el área, lo que derivó en la realización de estudios técnicos que confirmaron la existencia de esta falla, misma que incluso ya ha generado afectaciones en al menos un inmueble cercano, específicamente una tienda de conveniencia.

La falla, según detalló, se extiende de norte a sur y proviene desde comunidades ubicadas al noreste del municipio, lo que incrementa la relevancia de su incorporación dentro del Atlas de Riesgo.

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Acciones de la autoridad ante el hallazgo

Tras lo anterior, refirió que fue necesario notificar a los encargados de la elaboración del documento para integrar esta información, lo que ocasionó un ligero retraso en su entrega. No obstante, se prevé que el Atlas de Riesgo esté concluido y presentado antes del inicio de la temporada de lluvias.

Subrayó que contar con un Atlas actualizado es fundamental para la toma de decisiones, particularmente en la autorización de licencias de construcción, ya que permitirá identificar zonas con posibles riesgos geológicos y prevenir afectaciones a la población.

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