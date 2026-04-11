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Detectan vehículos mal estacionados en el deportivo Jacobo Payán

Policía Vial interviene tras ubicar autos sobre banquetas en la zona

Por Redacción

Abril 11, 2026 12:15 p.m.
A
Detectan vehículos mal estacionados en el deportivo Jacobo Payán

Elementos de la Policía Vial realizaron recorridos en las inmediaciones del deportivo Jacobo Payán, ubicado en la avenida Niño Artillero 757, en la colonia Garita de Jalisco, donde detectaron varios vehículos estacionados de forma indebida, principalmente sobre banquetas.

La presencia de autos en estos espacios obstruía el paso de peatones, lo que obligaba a algunas personas a descender a la calle, con el consiguiente riesgo.

Durante la intervención, los agentes aplicaron el Reglamento de Tránsito y realizaron acciones para liberar las áreas peatonales, además de exhortar a los conductores a respetar los espacios destinados a cada usuario de la vía pública.

Estas acciones forman parte de operativos implementados en distintos puntos de la ciudad para mejorar la movilidad y evitar prácticas que afectan el orden vial.

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