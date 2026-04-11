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Alerta por secuelas en la salud tras incendio en Zona Industrial

Especialista advierte que contaminantes del humo pueden afectar en días o semanas; piden vigilancia sanitaria y monitoreo del aire

Por Samuel Moreno

Abril 11, 2026 11:22 a.m.
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Alerta por secuelas en la salud tras incendio en Zona Industrial

Más allá de haber sido controlado, el incendio registrado en una planta de plásticos de la Zona Industrial de San Luis Potosí comienza a encender focos rojos en materia de salud pública.

El presidente del Clúster Médico y Salud, Dr Manuel Galván Arroyo, advirtió que el riesgo no terminó con la extinción del fuego, sino que ahora se traslada a la exposición a contaminantes que permanecen en el ambiente tras la quema de materiales, especialmente plásticos.

El especialista explicó que estos residuos generan partículas finas, como las PM2.5, capaces de ingresar profundamente al sistema respiratorio y provocar síntomas como tos, irritación ocular, dolor de garganta y fatiga, además de complicaciones en personas con enfermedades como asma, diabetes o padecimientos cardíacos.

Señaló que el tipo de humo liberado depende de los materiales consumidos, y en este caso podrían haberse generado compuestos tóxicos con efectos en el sistema respiratorio e incluso en el sistema nervioso.

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Advirtió que, si la exposición fue significativa, las afectaciones podrían presentarse en el corto y mediano plazo, por lo que llamó a no bajar la guardia.

En ese sentido, planteó que la respuesta institucional debe pasar de la atención de la emergencia a una fase de seguimiento sanitario, que incluya monitoreo continuo de la calidad del aire, identificación de población expuesta y vigilancia médica en las zonas cercanas.

También consideró necesario emitir avisos preventivos claros, delimitar áreas de riesgo y fortalecer la comunicación oficial con base en evidencia, para evitar minimizar los posibles efectos.

El especialista subrayó que este tipo de incidentes evidencian la necesidad de reforzar protocolos no solo para atender emergencias, sino para proteger la salud de la población en los días posteriores.

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