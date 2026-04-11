Diputada admite desconocer casos en la Huasteca

La diputada local del Distrito XIII, Nancy Jeanine García Martínez, atribuyó la persistencia de hallazgos de posibles sitios de exterminio en la Huasteca potosina a la ubicación geográfica de algunos municipios, al considerar que su condición de zonas "fronterizas" los coloca en escenarios de mayor riesgo en materia de seguridad.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre señalamientos recientes que ubican a El Naranjo dentro de estos hallazgos, la legisladora reconoció no contar con información suficiente sobre el tema.

"Soy franca para no errar en la información. No sé muy bien del tema... sería cuestión de empaparme un poco más para no errarle", declaró.

En ese mismo contexto, sostuvo que las solicitudes de información sobre estrategias de seguridad suelen generar incomodidad en las autoridades responsables, particularmente en la Fiscalía General del Estado, al ser cuestionadas sobre su actuación.

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"Es algo muy sensible, que se tiene que sacar sí o sí, pero sí resulta a veces incómodo para las autoridades", expresó.

Mientras tanto, colectivos de búsqueda han advertido que los hallazgos de posibles sitios de exterminio continúan en expansión en la Huasteca potosina, con registros en municipios como El Naranjo, Tamasopo, Cárdenas y Ciudad del Maíz, además de la localización de un presunto punto de adiestramiento en Tamuín.

El Distrito XIII está conformado por Ciudad Valles, como cabecera distrital, y el municipio de El Naranjo, zonas que han sido señaladas dentro de este contexto de violencia.