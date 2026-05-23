Gámez Macías defiende aplicación de "Ley Serrano"

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Luego de que la Fiscalía General del Estado ejecutó las primeras órdenes de aprehensión relacionadas con el nuevo artículo 187 Ter del Código Penal de San Luis Potosí —reforma conocida como "Ley Serrano"— el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Fernando Gámez Macías, defendió la aplicación de esta legislación y aseguró que no representa un ataque a la libertad de expresión.

La postura del legislador surge después de que la Fiscalía informara sobre la detención de dos mujeres señaladas por la posible manipulación ilícita de imagen e identidad digital mediante herramientas de Inteligencia Artificial, convirtiéndose en los primeros casos judicializados bajo esta reforma impulsada por el diputado Héctor Serrano Cortés.

Gámez Macías consideró positiva la aplicación de este marco legal al señalar que la intención desde el Congreso fue proteger a la ciudadanía de la violencia digital y del uso indebido de tecnologías para difamar o vulnerar la integridad de las personas.

Afirmó que detrás del anonimato en redes sociales y de supuestos activismos, en muchas ocasiones se generan campañas de odio sustentadas en información falsa o manipulada.

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"El derecho a la libertad de expresión no debe violarse, pero tampoco puede confundirse con un supuesto derecho a mentir o difamar", sostuvo el legislador, quien insistió en que la reforma no busca censurar opiniones críticas ni perseguir ciudadanos, sino establecer límites cuando se utilizan herramientas digitales o inteligencia artificial para alterar imágenes, voces o identidades con fines de daño.

El diputado reconoció que existe preocupación pública sobre los alcances de esta legislación, especialmente tras las primeras detenciones anunciadas por la Fiscalía; sin embargo, subrayó que incluso los servidores públicos tienen derechos humanos y derecho a proteger su imagen y estabilidad personal. "La tecnología debe utilizarse para el progreso y no como un arma para destruir la dignidad de las personas", expresó.

Finalmente, Gámez Macías advirtió que aún existe un amplio reto legislativo frente al crecimiento acelerado de la Inteligencia Artificial, al mencionar casos recientes en el país relacionados con extorsiones mediante clonación de voz y manipulación de contenido digital. En ese sentido, pidió fortalecer el trabajo conjunto entre autoridades, academia y sociedad civil para actualizar las leyes y evitar que estas herramientas sean utilizadas para difundir información falsa o emprender campañas de desprestigio.