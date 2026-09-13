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SSPC detiene a presuntos responsables de robos en Villa Magna

Habitantes de Villa Magna habían solicitado mayor vigilancia tras múltiples robos en el fraccionamiento.

Por Rolando Morales

Septiembre 13, 2026 12:37 p.m.
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SSPC detiene a presuntos responsables de robos en Villa Magna
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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital detectó una posible relación entre varios robos de vehículos registrados en la zona de Villa Magna y otros hechos delictivos, por lo que, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, se logró la detención de personas presuntamente vinculadas con estos casos, informó su titular, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

      Acciones de la autoridad

      El funcionario señaló que a partir de las investigaciones y del intercambio de información con la Fiscalía y la Policía de Investigación se concretaron algunas detenciones consideradas relevantes para dar seguimiento a las carpetas abiertas por robo de vehículos.

      Villa Gutiérrez agregó que hace una semana fueron detenidas otras cuatro personas en la zona norte de la ciudad, una de ellas con portación de arma de fuego. Indicó que los detenidos ya fueron vinculados a proceso.

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      ¿Cómo ocurrió la coordinación entre SSPC y Fiscalía?

      Aunque aclaró que estas últimas detenciones no ocurrieron en Villa Magna, sostuvo que permitieron a la Fiscalía dar continuidad a diversas carpetas de investigación que ya se encontraban abiertas y avanzar en su judicialización.

      En julio, habitantes de Villa Magna habían solicitado a la SSPC reforzar los rondines de vigilancia luego de que, durante una misma madrugada, reportaran el robo de al menos cuatro vehículos en distintos puntos del fraccionamiento, principalmente camionetas tipo Honda.

      Respecto a cuántas personas fueron detenidas específicamente por los robos de Villa Magna y si se trataba de una banda dedicada a este delito, Villa Gutiérrez evitó precisar detalles y señaló que esa información corresponde proporcionarla a la Fiscalía, debido a que la corporación municipal aportó datos para las investigaciones y posteriormente se cumplimentaron órdenes de aprehensión.

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