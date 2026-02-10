Detiene "Convoy" a 35 personas

Derivado del inicio del operativo Convoy este fin de semana en Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos, se detuvo a 35 personas, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Acciones de la autoridad

Precisó que 25 aprehensiones correspondieron a faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, remitiéndose las personas a las barandillas municipales respectivas, mientras que los 10 restantes a la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de narcomenudeo en la modalidad de portación.

"En el tema de derechos humanos, pues que sea piso parejo, no tanto derechos humanos para estas personas como para las personas de la comunidad o de las colonias", declaró el mando policial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿Qué declararon las autoridades sobre el operativo?

Además de referir que hasta el momento no se tiene conocimiento de denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), defendió que el dispositivo de seguridad va encaminado a "limpiar" las colonias de las personas dedicadas a embriagarse y drogarse en la vía pública.

En entrevista, Juárez Hernández recalcó que el operativo "Convoy" se llevará a cabo viernes, sábado y domingo por la mañana no solo en colonias populares, sino también en Lomas o Tequis.

LEA TAMBIÉN Nada sabe la SSPC sobre el "convoy" El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que hasta el momento el Ayuntamiento no ha recibido información f...

Advirtió a los familiares de las y los infractores abstenerse de salir a defender a sus parientes al momento de ser "entrevistados", "revisados" y conminados a retirarse o atenerse a ser detenidos, porque con su actuar obstruyen las funciones de las corporaciones de seguridad.

Sostuvo que la intervención de la Guardia Civil Estatal y las policías municipales no provocan temor entre la ciudadanía, pero sí a quienes deciden consumir bebidas embriagantes y drogas en la calle.

"Vamos a estar siendo muy firmes en ese aspecto. Así que pues...ya ha habido más de 25 personas que se han llevado a barandilla y 10 más puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado", concluyó.