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Por presunto robo a comercios en Soledad de Graciano Sánchez, once personas fueron detenidas, como resultado del operativo de seguridad implementado durante el Buen Fin, informó el titular de la Guardia Civil Municipal, Aristarco Serna Piña.

Detalló que las detenciones se realizaron entre el 13 y el 16 de noviembre en distintos establecimientos y plazas comerciales del municipio, además de que se logró recuperar mercancía relacionada con estos hechos. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.

Indicó que, como parte de las acciones de vigilancia, también se han realizado 128 labores de proximidad con establecimientos comerciales y 65 apoyos ciudadanos en puntos de alta afluencia, entre ellos Plaza Citadina, Chedraui, HBE de avenida Los Pinos, Bodega Aurrera de bulevar Valle de los Fantasmas y Circuito Potosí, así como Plaza Las Huastecas.

Añadió que, antes del inicio del Buen Fin, se detuvo a un hombre señalado por intentar robar una tarjeta bancaria a una mujer en los cajeros automáticos de BBVA, ubicados en Plaza Citadina. Esta intervención se realizó como parte del operativo preventivo "Plazas Seguras".

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El funcionario señaló que la Guardia Civil Municipal mantiene coordinación con la Dirección de Seguridad Vial, cuyos elementos realizan labores de vigilancia en avenidas principales y calles con alta concentración de comercios, así como en tiendas de autoservicio, farmacias y cadenas como Oxxo, Bara, 3B y Bodega Aurrera.