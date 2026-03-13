Detienen a 37 personas en SLP en las últimas 24 horas: SSPCE

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) informó que 37 personas fueron detenidas en las últimas 24 horas por su presunta participación en distintos hechos delictivos en San Luis Potosí.

De acuerdo con el balance diario de la dependencia, las detenciones fueron resultado de acciones operativas realizadas por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en diferentes puntos de la entidad.

La corporación señaló que estos resultados forman parte de los operativos de vigilancia y prevención del delito que se mantienen de manera permanente en el estado.

Asimismo, la SSPCE exhortó a la población a reportar cualquier situación de emergencia al número 911 o realizar denuncias anónimas al 089, con el objetivo de fortalecer las labores de seguridad.

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