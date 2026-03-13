logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Detienen a 37 personas en SLP en las últimas 24 horas: SSPCE

Resultados de operativos de seguridad estatal.

Por Redacción

Marzo 13, 2026 08:58 a.m.
A
Operativos de la Guardia Civil Estatal.

Operativos de la Guardia Civil Estatal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) informó que 37 personas fueron detenidas en las últimas 24 horas por su presunta participación en distintos hechos delictivos en San Luis Potosí.

De acuerdo con el balance diario de la dependencia, las detenciones fueron resultado de acciones operativas realizadas por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en diferentes puntos de la entidad.

La corporación señaló que estos resultados forman parte de los operativos de vigilancia y prevención del delito que se mantienen de manera permanente en el estado.

Asimismo, la SSPCE exhortó a la población a reportar cualquier situación de emergencia al número 911 o realizar denuncias anónimas al 089, con el objetivo de fortalecer las labores de seguridad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a 37 personas en SLP en las últimas 24 horas: SSPCE
Detienen a 37 personas en SLP en las últimas 24 horas: SSPCE

Detienen a 37 personas en SLP en las últimas 24 horas: SSPCE

SLP

Redacción

Resultados de operativos de seguridad estatal.

Líderes del notariado nacional se reúnen en SLP
Líderes del notariado nacional se reúnen en SLP

Líderes del notariado nacional se reúnen en SLP

SLP

Pulso Online

Consejo directivo del gremio sesiona en el estado.

Frente frío 40 provocará mañanas frías y posibles lluvias en SLP
Frente frío 40 provocará mañanas frías y posibles lluvias en SLP

Frente frío 40 provocará mañanas frías y posibles lluvias en SLP

SLP

Redacción

Prevén lluvias y viento en Centro y Altiplano.

Digitalizan trámites de desarrollo urbano
Digitalizan trámites de desarrollo urbano

Digitalizan trámites de desarrollo urbano

SLP

Samuel Moreno