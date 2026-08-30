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Dice Ignacio Morquecho que EGC "no es de fiar"

Esta declaración, luego de que el alcalde cerrara posibilidad de diálogo con el PVEM

Por Redacción

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
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Dice Ignacio Morquecho que EGC "no es de fiar"
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      Sin acuerdos a la vista rumbo a la elección de 2027, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el alcalde de la Capital, Enrique Galindo Ceballos, mantienen posturas distintas sobre un posible acercamiento político, luego de que el edil señalara que no se sentaría a dialogar con ese partido y el dirigente estatal del Verde, Ignacio Segura Morquecho, afirmara que tampoco existe interés en buscarlo.

      Galindo Ceballos declaró que sí estaría dispuesto a dialogar con Morena, aunque aclaró que actualmente no existen negociaciones políticas o electorales con ese partido. Sobre una posible alianza entre el PRI y el PVEM en San Luis Potosí, indicó que no participaría en una mesa de negociación con el Verde y sostuvo que, en caso de una contienda política, sería frente a ese partido.

      Ante estas declaraciones, Segura Morquecho señaló que el PVEM no necesita candidatos ajenos para 2027 y que tampoco ha buscado al alcalde. El dirigente estatal agregó que el partido no se sentaría a dialogar con representantes de la "herencia maldita".

      "Si nos llegamos a sentar con el alcalde será para exigirle que solucione el desabasto de agua y atienda la inseguridad que tanto aqueja a los capitalinos", declaró Segura Morquecho, quien agregó que Galindo Ceballos "no tiene nada qué ofrecer, ni a los capitalinos ni al Partido Verde".

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      El dirigente estatal del PVEM también afirmó que Galindo Ceballos "no es de fiar" y mencionó que antiguos colaboradores lo han abandonado. "Su única tabla de salvación es el PAN, pero no le alcanza", señaló. Por su parte, el alcalde rechazó que exista una ruptura con el PRI, dijo mantener una buena relación con actores de Morena y de otras fuerzas políticas, y reiteró que por ahora no existe ninguna negociación electoral en curso.

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