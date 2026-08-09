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Hombre lucha, sin paga, para frenar ébola en Congo

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Hombre lucha, sin paga, para frenar ébola en Congo

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DICEN

Por cale agundis

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
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      Que porque el camino es solo tuyo, que no debes detenerte. 

      A lo largo de mi vida, amigos y amigas, y pienso que a ustedes también les ha pasado, me he sentado en ese camino llamado vida para observar. A veces sin prisa, a veces con miedo, en otras ocasiones no quiero seguir. Por allá a lo lejos, veo otros caminos y a otras personas corriendo para llegar pronto, para llegar primero.

      He visto personas también que han llegado al final de su camino sin nada... ¿Sí sabes? Con las manos vacías, con el alma sin destilar, con el corazón completo.

      Amigos: llegar al final con el corazón completo equivale a un acto de cobardía, de necedad y de miedo. Pues quien llega a entregar a Dios ese aparato palpitante, lleno de sangre irrigada, y sin haberse roto, significa que no se usó, que no está flagelado, que no se intentó, que no se amó cómo se debería... 

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      Entregar un corazón completo es señal de que no se vivió. Ha habido ocasiones en qué me he desangrado y he caído y me cuesta mucho amor propio, mucha fe y muchas ganas de levantarme y regresar al sendero, y regreso a veces derrotada y cansada, cojeando, con muletas, pero ahí voy despacio y temerosa, con el corazón lleno de curitas, el remo roto, la psiquis perdida, los ojos llenos de lágrimas pero con más experiencia... pero Dios es bien grande, va poniendo en mi camino un sol esplendoroso, amigos fieles, y en cada caída mi fé aumenta, mi Dios se agranda, mis ganas crecen.

      No se cuán larga será mi trayectoria, pero llegaré a la meta disfrutando el viaje y la meta me sabrá a gloria. 

      Quizás llegue arrastrándome hasta Dios con el corazón que me puso hecho pedazos y le diga: "Te lo regreso, está exultado, al igual que yo".

      *D. R © Cale Agundis

      IG.- @CaleAgundisescritora

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