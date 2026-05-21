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No hay estudio sobre daños en Fundadores: PC

Tras la admisión, el funcionario estatal pide coordinación a la alcaldía capitalina

Por Rubén Pacheco

Mayo 21, 2026 03:00 a.m.
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No hay estudio sobre daños en Fundadores: PC

César Rocha Moreno, encargado de Despacho de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), reconoció que no existe un dictamen formal sobre daño estructural en la plaza de Los Fundadores, donde el gobierno capitalino transmitirá los partidos del mundial del fútbol.

Coordinación para estudio estructural de plaza Los Fundadores

En entrevista, el funcionario indicó que la alcaldía capitalina debe elaborar el estudio de forma coordinada entre el estado y el ayuntamiento capitalino.

En el debate sobre el anunciado uso de la plaza como escenario de las transmisiones de juegos del Mundial, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona había asegurado que el espacio presentaba fallas estructurales y fisuras.

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Necesidad de estudios y responsabilidad en eventos masivos

Al respecto, Rocha Moreno expuso que "entre más estudios se hagan y más fundamentado esté sobre si existe el riesgo como tal, esto sería para garantizar el bien para la población civil".

Refirió que cualquier persona o municipio que organice un evento con gran aglomeración, debe acercarse a la CEPC para avisar y presentar un plan de emergencia, contingencia o hasta un programa especial, a fin de conocer la logística o la dinámica a seguir.

"El municipio es el que debería de acercarse, o buscar ese acercamiento. Digo, nosotros no estamos cerrados a tener ese acercamiento, trabajar en conjunto y generar las asesorías pertinentes", enfatizó.

Rocha Moreno subrayó que el análisis a cargo de un perito especialista en estructura y cálculo, no puede elaborarse de "un día para otro", por ello, es indispensable realizarlo a la brevedad ante la cercanía del evento deportivo.

El funcionario estatal indicó que ni él, ni el presidente municipal Enrique Francisco Galindo Ceballos son los perfiles apropiados para determinar que la plancha cívica soporta alta concentración de personas, por ello, se requiere de la opinión de un experto.

"La cuestión no fue mediática, sino que fue de una advertencia como tal del riesgo. Aquí la cuestión es, como lo marca la ley, quien organiza el evento es el responsable de garantizar la seguridad", concluyó.

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Destacó que la plaza es municipal y que respetará opiniones técnicas de la CEPC

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