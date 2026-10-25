logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Messi recibe el Princesa de Asturias

Fotogalería

Messi recibe el Princesa de Asturias

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Alcaldía y Cruz Roja discrepan en cifras de accidentes viales

La CR cuenta hasta 90.8% más hechos que la SSPC

Por Rolando Morales

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
A
Alcaldía y Cruz Roja discrepan en cifras de accidentes viales
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Las cifras de siniestros viales reportadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital son hasta 71.5% menores que el volumen de servicios de emergencia que reporta la Cruz Roja Mexicana, una diferencia que pone en duda la dimensión de los incidentes de tránsito registrados por ambas instituciones.

      Diferencias en registros y criterios de contabilización

      Mientras la corporación municipal contabilizó 185 hechos durante septiembre de 2026, la Cruz Roja informó que atiende entre 600 y 650 servicios mensuales por accidentes viales en los últimos meses.

      El titular de la SSPC, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, sostuvo que es necesario revisar qué tipo de atenciones contabiliza la institución de emergencia y si sus estadísticas corresponden exclusivamente a la capital o incluyen otros municipios metropolitanos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Comparación de cifras y evolución anual

      El funcionario aseguró que la Policía Vial atiende un promedio de 15 a 16 siniestros por semana, equivalente a entre 60 y 69 al mes, una cifra que resulta entre 88.5% y 90.8% inferior a los servicios reportados por la Cruz Roja en su rango actual.

      La diferencia también contrasta con el comportamiento de las cifras municipales. De acuerdo con la SSPC, los siniestros viales disminuyeron de 236 en septiembre de 2025 a 185 en el mismo mes de 2026, una reducción de 21.6%, equivalente a 51 hechos menos.

      Sin embargo, el registro mensual de la Cruz Roja pasó de entre 420 y 430 servicios a un rango de 600 a 650, lo que representa un incremento de entre 39.5% y 54.8%, si se comparan los extremos de ambos rangos.

      Las cifras no necesariamente miden el mismo universo de incidentes, pues una institución registra hechos de tránsito y la otra, servicios de emergencia, pero la brecha evidencia la necesidad de aclarar sus criterios de contabilización.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Anuncian descuentos para adultos mayores que abran negocios en SLP
        Anuncian descuentos para adultos mayores que abran negocios en SLP

        Anuncian descuentos para adultos mayores que abran negocios en SLP

        SLP

        Pulso Online

        Adultos mayores tendrán atención especial; faltan fechas, requisitos y montos de los beneficios.

        Cajeros y calles concentran el miedo; en SLP, 61% se siente inseguro
        Cajeros y calles concentran el miedo; en SLP, 61% se siente inseguro

        Cajeros y calles concentran el miedo; en SLP, 61% se siente inseguro

        SLP

        Pulso Online

        La percepción general continúa por encima del indicador nacional.

        Preparan a 20 municipios ante riesgos por lluvias
        Preparan a 20 municipios ante riesgos por lluvias

        Preparan a 20 municipios ante riesgos por lluvias

        SLP

        Pulso Online

        Buscan mejorar la capacidad de respuesta municipal y proteger a los habitantes

        Sin titular, 73% de Agencias del Ministerio Público
        Sin titular, 73% de Agencias del Ministerio Público

        Sin titular, 73% de Agencias del Ministerio Público

        SLP

        Rubén Pacheco

        García Cázares informó que actualmente se encuentra abierta una convocatoria para el reclutamiento de dichos profesionales