Alcaldía y Cruz Roja discrepan en cifras de accidentes viales

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Las cifras de siniestros viales reportadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital son hasta 71.5% menores que el volumen de servicios de emergencia que reporta la Cruz Roja Mexicana, una diferencia que pone en duda la dimensión de los incidentes de tránsito registrados por ambas instituciones.

Diferencias en registros y criterios de contabilización

Mientras la corporación municipal contabilizó 185 hechos durante septiembre de 2026, la Cruz Roja informó que atiende entre 600 y 650 servicios mensuales por accidentes viales en los últimos meses.

El titular de la SSPC, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, sostuvo que es necesario revisar qué tipo de atenciones contabiliza la institución de emergencia y si sus estadísticas corresponden exclusivamente a la capital o incluyen otros municipios metropolitanos.

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Comparación de cifras y evolución anual

El funcionario aseguró que la Policía Vial atiende un promedio de 15 a 16 siniestros por semana, equivalente a entre 60 y 69 al mes, una cifra que resulta entre 88.5% y 90.8% inferior a los servicios reportados por la Cruz Roja en su rango actual.

La diferencia también contrasta con el comportamiento de las cifras municipales. De acuerdo con la SSPC, los siniestros viales disminuyeron de 236 en septiembre de 2025 a 185 en el mismo mes de 2026, una reducción de 21.6%, equivalente a 51 hechos menos.

Sin embargo, el registro mensual de la Cruz Roja pasó de entre 420 y 430 servicios a un rango de 600 a 650, lo que representa un incremento de entre 39.5% y 54.8%, si se comparan los extremos de ambos rangos.

Las cifras no necesariamente miden el mismo universo de incidentes, pues una institución registra hechos de tránsito y la otra, servicios de emergencia, pero la brecha evidencia la necesidad de aclarar sus criterios de contabilización.