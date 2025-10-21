Diputado Cuauhtli Badillo niega vínculo con presunto agresor de la UASLP

El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno rechazó tener cualquier relación con el presunto agresor señalado por violación dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), e hizo un llamado a las autoridades a investigar el caso "hasta sus últimas consecuencias".

El legislador de Morena afirmó que los señalamientos que intentan relacionarlo con el acusado "buscan desviar la atención y partidizar un hecho tan terrible". "Aclaro que no existe relación alguna con el presunto agresor. Asimismo, reitero el posicionamiento de Morena en el sentido de que esta persona no forma parte de la estructura del partido", precisó.

Badillo Moreno subrayó que "no hay cabida para la violencia de género en ninguna de sus modalidades", y sostuvo que su compromiso es "defender a las mujeres y exigir un castigo ejemplar para quienes resulten culpables".

El legislador expresó su solidaridad con la comunidad universitaria y respaldó la exigencia de justicia de las estudiantes que mantienen paro en distintas facultades de la UASLP. "Ante los lamentables hechos de violencia contra las mujeres que afectan la integridad de nuestra comunidad universitaria, mi postura es y será siempre de total exigencia y apoyo a la justicia", dijo.

Finalmente, exhortó a las autoridades universitarias y a la Fiscalía General del Estado a actuar con rapidez y aplicar los protocolos correspondientes. "Es imprescindible que se sigan rigurosamente, procurando el bienestar integral de la víctima y garantizando su acceso pleno a la justicia. Solo así podremos asegurar las sanciones pertinentes a los presuntos responsables", concluyó.