logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDRÉS INICIA SU FE

Fotogalería

ANDRÉS INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Inician los despidos en seguridad nuclear

Por AP

Octubre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Inician los despidos en seguridad nuclear

Washington.- La agencia federal encargada de supervisar el arsenal nuclear de Estados Unidos ha comenzado a despedir temporalmente a empleados como parte del cierre del gobierno federal en curso, informó el lunes el secretario de Energía, Chris Wright.

En una publicación en X, Wright expresó que la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA, por sus siglas en inglés) está despidiendo temporalmente a trabajadores federales como parte del cierre, que comenzó el 1 de octubre. En su publicación, Wright no mencionó el número de trabajadores que estaban siendo suspendidos ni cuáles son sus funciones.

La NNSA ha indicado que podría despedir temporalmente hasta 1,400 trabajadores como resultado de una falta de financiamiento debido al cierre. Casi 400 trabajadores federales permanecerán en sus puestos, junto con contratistas de la NNSA. 

El senador demócrata Ed Markey de Massachusetts consideró que era “peligrosamente inaceptable que el gobierno de Trump afirma que tendrá que suspender temporalmente ciertos programas de seguridad nuclear debido al cierre del gobierno en curso. No hay justificación para relajar la seguridad y la supervisión”, expresó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Inician los despidos en seguridad nuclear
Inician los despidos en seguridad nuclear

Inician los despidos en seguridad nuclear

SLP

AP

Cae la nube de Amazon; afecta a varios servicios
Cae la nube de Amazon; afecta a varios servicios

Cae la nube de Amazon; afecta a varios servicios

SLP

AP

EU y Australia firman acuerdo de minerales
EU y Australia firman acuerdo de minerales

EU y Australia firman acuerdo de minerales

SLP

AP

Millones celebran tradicional Diwali
Millones celebran tradicional Diwali

Millones celebran tradicional Diwali

SLP

AP

El festival hindú simboliza la victoria de la luz sobre la oscuridad