Inician los despidos en seguridad nuclear

Washington.- La agencia federal encargada de supervisar el arsenal nuclear de Estados Unidos ha comenzado a despedir temporalmente a empleados como parte del cierre del gobierno federal en curso, informó el lunes el secretario de Energía, Chris Wright.

En una publicación en X, Wright expresó que la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA, por sus siglas en inglés) está despidiendo temporalmente a trabajadores federales como parte del cierre, que comenzó el 1 de octubre. En su publicación, Wright no mencionó el número de trabajadores que estaban siendo suspendidos ni cuáles son sus funciones.

La NNSA ha indicado que podría despedir temporalmente hasta 1,400 trabajadores como resultado de una falta de financiamiento debido al cierre. Casi 400 trabajadores federales permanecerán en sus puestos, junto con contratistas de la NNSA.

El senador demócrata Ed Markey de Massachusetts consideró que era “peligrosamente inaceptable que el gobierno de Trump afirma que tendrá que suspender temporalmente ciertos programas de seguridad nuclear debido al cierre del gobierno en curso. No hay justificación para relajar la seguridad y la supervisión”, expresó.

