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Diputado ignora cómo va controversia de la Z.I.

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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Diputado ignora cómo va controversia de la Z.I.
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      La controversia constitucional relacionada con el uso de suelo en la Zona Industrial, permanece en la Dirección Jurídica del Congreso del Estado, sin que el diputado César Lara Rocha, presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable, pueda precisar, en qué etapa se encuentra actualmente el proceso que llevan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

      Lara Rocha explicó que el Congreso ha recibido algunas notificaciones y que incluso se solicitaron aclaraciones que, aseguró, fueron atendidas en tiempo y forma. Sin embargo, reconoció que hasta ahora no podría informar cuál es el estatus del procedimiento, por lo que el Legislativo permanece a la espera de nuevas determinaciones.

      La controversia fue promovida por el Ayuntamiento de la capital y mantiene pendiente cualquier modificación de fondo al decreto que regula el uso de suelo en la zona. De acuerdo con el diputado, mientras el juicio continúe en la Corte, el instrumento no puede ser modificado, por lo que cualquier decisión sobre su contenido tendrá que esperar al fallo del máximo tribunal.

      El legislador defendió que la iniciativa que presentó no buscaba afectar las facultades del Ayuntamiento sobre el uso de suelo, sino atender una situación que ya existe en la Zona Industrial, donde operan establecimientos y servicios distintos a la actividad industrial, pese a que el decreto contempla ese uso de manera exclusiva.

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      Mientras se resuelve la controversia, el sector empresarial y la UUZI han planteado avanzar mediante un reglamento que establezca reglas para los servicios e infraestructura de la zona.

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