Director de Cobach anuncia cámaras en salones y pasillos

El programa de cámaras de videovigilancia en los salones de clases, ya inició en el plantel 06 de Ciudad Valles, informó Ricardo Daniel Centeno Trejo, director general del Colegio de Bachilleres en el estado (Cobach).

Complementó que se continuará en la instalación de los dispositivos en los colegios 01 de Soledad de Graciano Sánchez, el 26 y el 28 de la capital potosina y así sucesivamente en los complejos tipo C, donde existe población de mil 800 a 2 mil alumnos.

"El 06 ya está completamente. Seguiría el de la huasteca, el 24 el que estaría pendiente. Aquí en San Luis Potosí tenemos el 17, el 19, el 25, 26, 28 y el 01 de Soledad de Graciano Sánchez", expuso.

En entrevista, refirió que también se reforzará la ubicación de cámaras en pasillos y áreas comunes de los centros educativos, a fin de prevenir cualquier incidente de violencia, bullying o acoso escolar, entre otras circunstancias.

