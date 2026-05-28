Aumentan los divorcios en SLP un 50 por ciento

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En lo que va de 2026, se registra un aumento del 50 por ciento de divorcios en el estado de San Luis Potosí, en comparación con el mismo período de 2025, informó Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

San Luis Potosí aumento divorcios 2026

Describió que la mayoría de los divorcios corresponden al tipo incausado, es decir, disolver el matrimonio a petición de uno solo de los cónyuges, sin necesidad de probar ninguna causa o justificación.

Advirtió la magistrada que luego de confirmar las separaciones, no concluye el conflicto familiar, pues después sobrevienen los procedimientos de guarda y custodia, convivencia de los hijos y manutenciones.

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Ciudad Valles incremento divorcios

Zarazúa Martínez, señaló que si bien las rupturas administrativas se distribuyen en las cuatro regiones de la entidad potosina, en el municipio de Ciudad Valles es dónde se reporta un incremento considerable de disoluciones.

"Traemos como un 50 por ciento de aumento en divorcios, pero el detalle, es que además de aumentar los divorcios, dentro del divorcio está aumentándose el tema de: ´ya nos divorciamos y ahora cómo vamos a proceder con la guarda y custodia´", concluyó.